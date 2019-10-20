بالفيديو.. محمد عبده يتحدث عن كيفية اختيار الـ 100 أغنية التي ستعرض بالهولوغرام
تحدث الفنان محمد عبده عن كيفية اختيار الـ 100 أغنية التي سيتم عرضها له من خلال فعاليات هيئة الترفيه بتقنية الهولوغرام.
وأشار عبده في مداخلة ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، إلى أن تلك الخطوة تختصر مشواره الفني وتحقق الحلم الذي كان دائماً ما يحلم به، مشيراً إلى أنه من خلال تقنية الهولوغرام سيختصر كثيراً من مشواره الفني غير المُسجل في القنوات التلفزيونية.
وأوضح أنهم يخططون بأن تكون اختيار تلك الأغنيات من حفلات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وبداية من الألفية وحتى عام 2019، مبيناً أنها ستكون مختارة من حفلات جماهيرية حتى يتفاعل معها الجمهور بصورة أكبر.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 8 دقائق
المدينه المنوره نسيها الترفيه عطونا ولو وصله ترفيه قبل عدة سنوات اعلنو عن البدء فى انشاء اكبر حديقه فى الشرق الاوسط وتحتوى على فعاليت كثيره كذالك انشاء حديقه للشباب تحت برج المياه وفيها ملاعب سله وطايره ملاعب مكشوفه وفرحو شباب طيبه فيها ولاكن منذ عدة سنواة لم يتم افتتاحها