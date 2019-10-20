الحالة التي يمكن فيها توثيق عقد «الإيجار» بطرف واحد

نايف السالم(صدى):

كشفت مبادرة وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة ” إيجار ” ، أنه في حال امتناع المؤجر أو المستأجر عن قبول توثيق العقد بالطريقة الاعتيادية، يمكن توثيق العقد من طرف واحد.

وأوضحت ” إيجار ” أنه يتم ذلك لدى مراكز الخدمة لإيجار، والتي تقدم الخدمة لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية؛ حيث يُعتبر العقد الموثق من طرف واحد غير قابل للتجديد التلقائي.

ويمكن طلب توثيق هذا العقد من المؤجر نفسه أو الممثل عنه، أو عن طريق المستأجر نفسه أو الممثل عنه؛ فيما يتحمل المؤجر قيمة توثيق العقد السكني 125 ريالًا للسنة الأولى، و250 ريالًا لكل سنة إضافية، كما أن توثيق عقود الإيجار السكنية إلزامي عبر شبكة ” إيجار ” ، ولا يوجد رسوم عند كل عملية سداد.