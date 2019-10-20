تويتر يوقف حساب رئيس تحرير صحيفة قطرية انتحل اسما سعوديا
أوقفت إدراة موقع ” تويتر ” حساب المحرض القطري المتخفي محمد اليحيا، والذي ظل متخفيًا لسنوات تحت مسمى سعودي ليبث الفتنة ويحرض ضد المملكة.
وأوضح الإعلامي عضوان الأحمري، أمس السبت: ” أوقف تويتر اليوم حسابًا تابعًا لإعلامي قطري معروف ورئيس تحرير إحدى الصحف، منتحلاً فيه اسم سعودي وصورة رمزية ويدير حسابه من الدوحة وخدع به البعض ” .
وتابع ” الأحمري ” أن ” هذا الحساب سعى خلال الفترة الماضية للتظاهر بخوفه على أمن الوطن واهتمامه بالاستقرار ثم ينشر مقاطع وتغريدات تحريضية، فيما اختتم ببشرى لأبناء الوطن ضد الحسابات المغرضة بقوله ” البقية قادمة “.
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