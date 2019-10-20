«الخدمة المدنية» تعلن عن خطة لتولي المرأة مناصب قيادية عليا

نايف السالم(صدى):

تعكف وزارة الخدمة المدنية على رسم استراتيجية لتعزيز دور المرأة القيادي في الجهات الحكومية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية العليا .

جاء ذلك في تصريح لوكيلة الوزارة لتمكين المرأة “هند الزاهد ” التي أكدت ارتفاع نسبة توظيف المواطنات بالقطاع الخاص إلى 40.3 مقارنةً بـ 39% قبل عامين .

كما أكدت وفقاً لصحيفة محلية، تراجع الفجوة بين توظيف الرجال والنساء من 50.3% إلى 37.8% .

وأرجعت “الزاهد ” ذلك لى اهتمام حكومة المملكة بملف تمكين المرأة ، والتسهيلات التي قدمتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي أتاحت للمرأة العمل عن بعد ، والدوام الجزئي فضلاً عن إمكانية تعيين موظفتين لوظيفة واحدة ، ما أعطى مرونة للمرأة وشجعها على ارتياد سوق العمل .

وأشارت أن المرأة السعودية لديها الإمكانات لتقلد مناصب هامة في الجهات الحكومية وليس بالقطاع الخاص وحده ، وهو ما ستعمل الوزارة على تعزيزه .