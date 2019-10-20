ليست المرة الأولى..اتهام بالاعتداء الجنسي ضد مصارع أيرلندي

طلال الغامدي(صدى):

تقدمت فتاة بشكوى ضد المصارع الأيرلندي الشهير كونور مكغريغور تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.

فيما نفى ناطق رسمي باسم المصارع الأيرلندي الشهير التهمة، قائلا: كونور يتعرض بشكل دائم للشائعات، وينفي بشكل قاطع كل الاتهامات بشأن الاعتداء الجنسي.

وسبق وأن واجه كونور مكغريغور تهمة أخرى في مارس الماضي بشأن اعتداء جنسي ضد امرأة في أحد فنادق دبلن واستمعت الشرطة لأقوله قبل أن يطلق سراحه.

كما تم اتهامه بالاعتداء على شخص في أحد شوارع دبلن، وهي الحادثة التي كانت مسجلة على فيديو ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.