بالفيديو..سائق كاد يتسبب في كارثة أثناء هروبه من دورية أمنية بالرياض
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قيادة شخص بسرعة جنونية في الرياض، وذلك خلال مطاردته من دورية أمنية إلى الشارع الرئيسي، الأمر الذي كاد يتسبب في حـادث مع مركبتين.
وأظهر المقطع دخول قائد المركبة إلى شارع جانبي آخر بنفس السرعة؛ هرباً من الدورية الأمنية التي كانت تطارده.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85004 ] نشر منذ 19 دقيقة
هو شاب اهبل ومتهور ، ولكن صاحب الدوريه اهبل وأحمق منه ..
.. بدل المطارده وتعريض الجميع للخطر ، بلغ الدوريه امامه في الشارع لسد الطريق عليه واحتجازه ..
.. قالوا // كل بعقله راضي ..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 9 دقائق
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