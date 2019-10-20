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بالفيديو..رئيس الاتحاد يكشف كواليس إقالة سييرا

بالفيديو..رئيس الاتحاد يكشف كواليس إقالة سييرا
ماجد محمد(صدى):

تحدث رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، عن كواليس إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية، إن سييرا ليس لديه أي شئ يقدمه للنادي، ودائما محبط رغم تقديم كل أنواع الدعم له.

وأوضح الحائلي أنه ليس لديه استعداد لخسارة مدرج الاتحاد، وحب ورضا الجماهير.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد قررت إقالة سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة، مؤكدة أن القرار جاء كمصلحة للنتائج السلبية التي حققها الفريق.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 5 دقائق

قرار شجاع من الرئيس للنتائج السلبيه وارضاء الجماهير الغاضبه والشارع الرياضي لكي يعود الاتحاد للمنافسه على المراكز المتقدمه

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