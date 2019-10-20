صاحب مطعم يقطع أذن عامل لطلبه إجازة!

إسلام أباد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم صاحب مطعم في باكستان، على قطع أذن احد العاملين لديه، بعدما طلب إجازة تعويضية عن أيام إجازات العيد التي قضاها في المطعم.

وكان العامل صاحب الـ 24 عاما، طلب إجازة تعويضية عن أيام العيد، إلا أن طلبه للإجازة وإلحاحه على السفر إلى قريته أثار غضب صاحب المطعم.

وفقد صاحب المطعم أعصابه واندفع إلى الشاب وضربه بالساطور على طرف رأسه ما أدى إلى قطع أذنه.

وقامت الشرطة باعتقال صاحب المطعم تمهيدا لمحاكمته، بينما تم نقل العامل إلى المستشفى.