خوفا من فضح أمره..أب يقتل ابنته بعد تصويره أثناء معاشرته لها!

القاهرة(صدى):

تحول أب مصري إلى ذئب بشري، متجردا من جميع مشاعر الإنسانية، فلم يكتف بإجبار ابنته على ممارسة الرذيلة معه، ليقتلها وينهي حياتها خوفا من فضح أمره.

وتفصيلا، أقدم الأب المجرم على طعن ابنته بسكين، بعدما علم أنها قامت بتصويره خلال معاشرته لها جنسيًا، وأظهرت المقطع لأحد أقاربها بهدف التدخل لمنع والدها عن ممارسة الرذيلة معها وردعه.

وتمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على الجاني، والذي أقر بارتكاب الواقعة وأنه ارتبط بعلاقة جنسية مشينة مع ابنته، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.