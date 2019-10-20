الفراج: «حرصًا على ضغطك أنسى لجنة الانضباط»..وابن زنان يعلق

طلال الغامدي(صدى):

علق عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، على تغريدة للإعلامي وليد الفراج بخصوص التحكيم ولجنة الانضباط.

وكان الفراج قد غرد قائلا: «عزيزي المشجع حرصًا على صحتك وضغطك وسكرك، أنسى لجنة الانضباط هذا الموسم، وليس لك إلا صافرة الحكم».

وتابع الفراج: «هناك رغبة في تقليل احتكاك لجان اتحاد الكرة مع الأندية وجماهيرها، وترك القرار للحكم خلال الـ 90 دقيقة فقط».

ورد بن زنان على الفراج بقوله: «المشهد من الأعلى: في كل جولة للمدلل خطأ مؤثر يغير من نتيجة المباراة، حرصًا على الصحة العامة أتمنى من لجنة الانضباط تعكس كلامك وتدخل تعاقب كويلار الذي لم يعاقبه الحكم.

وأضاف: «العين الواحدة لا تشاهد المشهد كاملا، والمسرحية التفاعلية لن يصفق لها أحد فاليد الواحدة لن تصفق».

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