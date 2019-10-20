الفراج: «حرصًا على ضغطك أنسى لجنة الانضباط»..وابن زنان يعلق
علق عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، على تغريدة للإعلامي وليد الفراج بخصوص التحكيم ولجنة الانضباط.
وكان الفراج قد غرد قائلا: «عزيزي المشجع حرصًا على صحتك وضغطك وسكرك، أنسى لجنة الانضباط هذا الموسم، وليس لك إلا صافرة الحكم».
وتابع الفراج: «هناك رغبة في تقليل احتكاك لجان اتحاد الكرة مع الأندية وجماهيرها، وترك القرار للحكم خلال الـ 90 دقيقة فقط».
ورد بن زنان على الفراج بقوله: «المشهد من الأعلى: في كل جولة للمدلل خطأ مؤثر يغير من نتيجة المباراة، حرصًا على الصحة العامة أتمنى من لجنة الانضباط تعكس كلامك وتدخل تعاقب كويلار الذي لم يعاقبه الحكم.
وأضاف: «العين الواحدة لا تشاهد المشهد كاملا، والمسرحية التفاعلية لن يصفق لها أحد فاليد الواحدة لن تصفق».
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