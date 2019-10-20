وفاة عائلية بالكامل في حادث اشتعال مركبتين وتفحم الجثث

محمود البلوي(صدى):

شهد امتداد طريق السلام باتجاه تبوك، حادثا مروعا بين مركبتين، أسفر عن وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى وفاة قائد المركبة الأخرى، حيث اشتعلت المركبتان وتفحم الموجودين بداخلهما.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 21:48 من مساء اليوم السبت، بلاغًا يفيد بوقوع حادث في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين، واحتمالية وجود أكثر من خمس حالات.

وأشار إلى أنه بالانتقال لموقع الحادث تبين انتقال جميع الحالات إلى رحمة الله، موضحا أن الجثث كانت تعود إلى طفلين ورجل وامرأة في المركبة الأولى ورجل واحد في المركبة الثانية.