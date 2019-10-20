مايوركا يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد ويحرمه من الصدارة

نواف السالم(صدى):

انتهى لقاء ريال مدريد أمام ريال مايوركا، بنتيجة 1-0، لصالح مايوركا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مايوركا إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر.

وتأثر ريال مدريد بالغيابات في صفوفه، وأخطاء زيدان في التشكيلة الأساسية، ليتلقى الفريق أول هزيمة له في الليجا هذا الموسم، ويخسر الصدارة لصالح برشلونة.