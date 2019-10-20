مستشار تحكيمي : هدف النصر الاول ضد الرائد غير شرعي

السبت 19
أكتوبر
اهم شي لا تحتجوا عند الفيفا مثل مباراة النصر والاتفاق ياخي النصر جابلكم الهم حتى باخباركم تمجيد لطواقيكم وتشوية لسمعة الأندية السعودية والتقليل بمكانة الأندية الأخرى ياصدى عمركم جبتوا خبر مثل هذا او ماشابهها لناديكم أبو صياح
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المليليح[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 49 دقيقة
اهم شي لا تحتجوا عند الفيفا مثل مباراة النصر والاتفاق ياخي النصر جابلكم الهم حتى باخباركم تمجيد لطواقيكم وتشوية لسمعة الأندية السعودية والتقليل بمكانة الأندية الأخرى ياصدى عمركم جبتوا خبر مثل هذا او ماشابهها لناديكم أبو صياح