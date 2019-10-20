تعليق حسن عبدالقادر على لقطة نور الدين مرابط مع حارس الرائد

الأحد 20
أكتوبر
امرابط عارف ان لجنة الإنضباط تقف معه قلباً وقالباً وعينك عينك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ( المحترم ) إيقاف ( وجه ) عزالدين دوخة حارس مرمى الرائد مباراة واحدة وغرامة مالية قدرة ١٠ عشرة الاف ريال وذلك لسوء سلوك وجهه واعتراضه لأهم لاعب في فريقنا قصدنا فريق النصر😅
وققرت اللجنة تغريم نادي النصر 1000 ريال بسبب إلقاء عدد 10 علب بلاستيكيه فارغه .
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 1 ساعة
امرابط عارف ان لجنة الإنضباط تقف معه قلباً وقالباً وعينك عينك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
زائر[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 15 دقيقة
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ( المحترم ) إيقاف ( وجه ) عزالدين دوخة حارس مرمى الرائد مباراة واحدة وغرامة مالية قدرة ١٠ عشرة الاف ريال وذلك لسوء سلوك وجهه واعتراضه لأهم لاعب في فريقنا قصدنا فريق النصر😅
وققرت اللجنة تغريم نادي النصر 1000 ريال بسبب إلقاء عدد 10 علب بلاستيكيه فارغه .