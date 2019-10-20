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  3. تعليق حسن عبدالقادر على لقطة نور الدين مرابط مع حارس الرائد

تعليق حسن عبدالقادر على لقطة نور الدين مرابط مع حارس الرائد




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 1 ساعة

امرابط عارف ان لجنة الإنضباط تقف معه قلباً وقالباً وعينك عينك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 15 دقيقة

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ( المحترم ) إيقاف ( وجه ) عزالدين دوخة حارس مرمى الرائد مباراة واحدة وغرامة مالية قدرة ١٠ عشرة الاف ريال وذلك لسوء سلوك وجهه واعتراضه لأهم لاعب في فريقنا قصدنا فريق النصر😅
وققرت اللجنة تغريم نادي النصر 1000 ريال بسبب إلقاء عدد 10 علب بلاستيكيه فارغه .

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