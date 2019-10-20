طالبة تحاول الانتحار بتناولها قرص حفظ حبوب الغلال

القاهرة(صدى):

حاولت طالبة بالصف الثاني الإعدادي في مصر الانتحار بتناول قرص حفظ حبوب الغلال القاتلة، حيث سقطت مغشيا عليها أثناء الطابور الصباحي بالمدرسة.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا من مدير المدرسة، بإصابة الطالبة 15 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، بحالة قيء وإغماء أثناء الطابور بفناء المدرسة، إثر تناولها حبة الغلة القاتلة.

وتم نقل الطالبة لمركز السموم، وإبلاغ أهلها بالواقعة، وجارِ تقديم الاسعافات الطبية لها، وحرر محضر بالواقعة.