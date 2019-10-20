خمسيني يغتصب 20 طفلة مستغلًا فقرهم

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الشرطة المغربية القبض على رجل خمسيني؛ إثر اغتصابه أكثر من 20 طفلة في الدار البيضاء، مستخدمًا طرقًا مثيرة.

وفي التفاصيل ، يعمل المتهم في مجال البناء وكا يستدرج طفلات لا يتجاوز عمرهن 8 و9 و10 سنوات، بمساعدة تلميذة في الخامسة عشر من عمرها، كانت من بين ضحاياه، ثم يغريهن بالمال ليمارس معهن الجنس في مكان خلاء.

وعندما اكتشفت الأمهات الأمر لجأن إلى إحدى الجمعيات الأهلية التي قامت بمؤازرتهن، ثم أبلغن السلطات الأمنية.

وقالت شاهدة إن المتهم الخمسيني استغل فقر الطفلات، ويسأل عن اليتيمات منهن، ومن تغيب أمهاتهن طول النهار بسبب العمل، فيغريهن بشراء المأكولات السريعة وإعطائهن النقود.