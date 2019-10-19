حبس رجل 40 عامًا بعد إنجابه 6 أطفال من ابنته!

لندن(صدى):

حكمت محكمة بريطانية على رجل بالسجن 40 عامًا اغتصب ابنته الكبرى 36 مرةً، على مدار 20 عامًا، وأنجب منها 6 بنات، ثم أقدم على اغتصاب إحداهن.

وفي التفاصيل فأن الرجل متهم أيضا باغتصاب ابنة أخرى له، وهي في مرحلة المراهقة، ورتب لرجل آخر لاغتصابها، ولكنها انتقلت للعيش في مكان آخر، لتبتعد عنه.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل “ البريطانية، أن الأب سيطر على حياة ضحيته الابنة الكبرى لأكثر من عقدين، ليصل إلى شكل من أشكال العبودية الجنسية.

وقالت الابنة الكبرى في جلسة الاستماع: إن والدها خدعها وأساء معاملتها، إلى الحد الذي اعتقدت أن ما كان يحدث تربية طبيعية.

وبرغم إدانته، أنكر المتهم 36 تهمة اغتصاب، مدعيًا أن ابنته الكبرى ابتزته ليقيم علاقات جنسية معها، وإنجاب ستة أطفال منه، أما ابنته الأخرى فقال إنها تفتعل مزاعم ضده للحصول على تعويض.