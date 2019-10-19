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بالفيديو.. مدرب: السير المتحرك لا يؤثر على خشونة الركب

بالفيديو.. مدرب: السير المتحرك لا يؤثر على خشونة الركب
أميرة خالد(صدى):

أكد المدرب محمد الفوزان التميمي، اليوم السبت، على أن رفع ” الورك ” على المغسلة لا يضر بعضلة الفخذ، بل هو أحد أنواع التمارين..

وقال المدرب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن السير المتحرك لا يؤثر على خشونة الركب من بعيد أو قريب.

وأوضح المدرب حقيقة أن تمارين المقاومة ورفع الأثقال تقصّر القامة وتشوّه القوام، قائلًا إنها مجرد خرافة، وليس لها اساس من الصحة، وبالعكس تقوي العظام.


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