لاعبين بالبريميرليج يحضرون حفلات جنسية سرية بمقابل مالي ضخم

ماجد محمد(صدى):

فضح تقرير لصحيفة دايلي ستار لاعبين في الدوري الإنجليزي؛ حيث كشف أنه يحضر لاعبين حفلات سرية تقام في فنادق فخمة أو على ظهر يخوت مقابل مبالغ خيالية.

وقالت الصحيفة إن لاعبين متزوجين من الدوري الإنجليزي الممتاز مخلصين لمثل هذه الحفلات ويحضرونها بشكل دائم.

وكشف التقرير أنه على سبيل المثال تطلب وكالة “ ساندريلا “ شروطًا خاصة في زبنائها حيث يجب أن يتوفروا على ثروة تقدر ب10 ملايين جنيه استرليني على الأقل ودفع رسوم اشتراك سنوية تبلغ 30 ألف جنيه استرليني.

ويدفع الأعضاء مقابل تلك الحفلات 2000 جنيه استرليني للساعة أو 30 ألف جنيه استرليني شهريًا للاستفادة من مرافقة فتيات في حفلات جنسية.

وحسب الصحيفة فاللاعبون يعتبرون زبائن دائمين للوكالة وكلهم من المتزوجين بينما الفتيات من جنسيات مختلفة.

وأكدت فتاة تشارك في هذه الحفلات على أنها أقامت عدة علاقات مع لاعبين لكرة القدم لكنها لم تكشف عن أي أسماء وقالت :لدي علاقات مع لاعبين لكرة القدم وألتقيهم غالبًا خلال الحفلات.