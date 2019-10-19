حادث تصادم مروع بين مركبتين إحداهما باص لنقل الركاب بمكة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة على الرقم 997 عند الساعة 7:33م بلاغ يقتضي بوجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما باص لنقل الركاب متوجها من المويه إلى ظلم .

وفي التفصيل : أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات والتي بدورها تلقت البلاغ ، قامت بتوجيه 12 فرقة إسعافية للموقع بناءا على ماوردها من معلومات أن الباص يقل 44 راكباً.

وبقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي تم توجيه الفرق للموقع لمباشرة الحادث وعند وصول أول فرقة ، تم فرز الحالات والتعامل معها لحين الوصول الفرق المساندة .

وأضاف: تم نقل 9 حالات إلى مستشفى المويه فيما وجد بالموقع 35 حالة رفضت الكشف والنقل ، وعلى إثر ذلك تم التأكد من خلو الموقع من الاصابات وإنتهاء البلاغ لدى العمليات .