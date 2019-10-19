السيول تقطع الطرق بمكة.. والداخلية تحذر
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، من سيول منقولة من اودية ” قنونه – شسع – الجارة ” بمكة المكرمة وجريان وادي أم السلم.
وأوضح المركز أن جريان السيول أدى إلى قطع الطريق بين ” سبت الجارة وأحد بني زيد ” وبقية المحافظات، قائلًا عبر حسابه على ” تويتر ” : نود أخذ الحيطة والحذر.
في حين توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.
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