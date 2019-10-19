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تبدأ غدًا.. « تعليم القريات » تعتمد رسميًا مواعيد الدوام الشتوي

تبدأ غدًا.. « تعليم القريات » تعتمد رسميًا مواعيد الدوام الشتوي
نايف السالم(صدى):

أعلنت مديرية التعليم بالقريات عن اعتماد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس بالمحافظة، والتي من المقرر العمل بها بدءَ من غدًا الأحد الموافق (21 / 2 / 1441هـ).

وجاء التوقيت على النحو التالي:

مدارس البنين:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.

في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 /3 /1441هـ)، على النحو التالي :

مدارس البنين :

بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

ويتسهدف تغير الدول الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.


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