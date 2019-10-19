شاهد.. أحمد مكي ينشر فيديو نادر لوالده بعد وفاته

القاهرة(صدى):

توفى والد الفنان المصري أحمد مكي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر يناه 83 عامًا.

ومن المعروف أن أحمد مكي هو ابن لأب جزائري الجنسية وأم مصرية، وشقيقته هي الفنانة إيناس مكي.

وكانت إيناس مكي كشفت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان يُقيم هناك في الفترة الأخيرة.

ونشر أحمد مكي فيديو نادر لوالده عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” ، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها الفنان المصري أي شيء متعلق بوالده.

وكان أحمد مكي كشف مؤخرًا خلال استضافته في برنامج ” معكم ” مع منى الشاذلي عن معاناته؛بعد طلاق والديه .