الوحدة يُطيح بالكبار من المركز الثاني بفوزه على الاتحاد

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الوحدة الأداء الرائع بفوزه على الاتحاد بهدف نظيف في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وقدم الاتحاد أداء متواضع في المباراة ليواصل السقوط؛ حيث أحرز هدف الوحدة ماركوس غوليرمي في الدقيقة 33.

وبهذا الفوز الثمين استطاع الوحدة أن يحجز مقعدًا ثمينًا وسط الكبار حيث احتل المركز الثاني بينما تواجد الاتحاد في المركز الثامن.

وحصد الوحدة 15 نقطة ليصبح الفارق بينه وبين الهلال المتصدر 4 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني.