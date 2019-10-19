ماجد محمد(صدى):

علق عمر هوساوي قائد فريق النصر على تصرف عز الدين دوخة حارس الرائد في مباراة أقيمت اليوم أمام النصر، مؤكدًا أنه كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء.

وقال هوساوي: ” حارس الرائد كان يستحق الطرد بعد احتجاجه على قرار حكم المباراة، حاولت منعه من الاشتباك مع حمدالله وتلفظ علي ” .

وأضاف: فترة التوقف الماضية لفريق الرائد التي استمرت ما يقارب 20 يوماً، أثرت عليهم.

ويذكر أن عزالدين دوخه، أثار أزمة كبيرة عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر، حيث دخل دوخة في مشادة مع لاعبي النصر عقب نهاية المباراة، اعتراضًا على عدم طرد نورالدين أمرابط. والذي دخل بقوة مع الحارس، واكتفى الحكم بإنذاره.