هوساوي: حارس الرائد كان يستحق الطرد
علق عمر هوساوي قائد فريق النصر على تصرف عز الدين دوخة حارس الرائد في مباراة أقيمت اليوم أمام النصر، مؤكدًا أنه كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء.
وقال هوساوي: ” حارس الرائد كان يستحق الطرد بعد احتجاجه على قرار حكم المباراة، حاولت منعه من الاشتباك مع حمدالله وتلفظ علي ” .
وأضاف: فترة التوقف الماضية لفريق الرائد التي استمرت ما يقارب 20 يوماً، أثرت عليهم.
ويذكر أن عزالدين دوخه، أثار أزمة كبيرة عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر، حيث دخل دوخة في مشادة مع لاعبي النصر عقب نهاية المباراة، اعتراضًا على عدم طرد نورالدين أمرابط. والذي دخل بقوة مع الحارس، واكتفى الحكم بإنذاره.
زائر[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 46 دقيقة
امرابط اعتدى على حارس الرائد باللكم والمفروض طرد !!
ولكن الحكم لديه تعليمات بعدم منح البطاقة الحمراء له وبقية الفريق النصراوي !! واضح التدخل في لجنة الحكام !!!
زائر آخر الليل[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا تنسى مخطط للفريق بعدم طرد احد !!
أمامهم مبارة مهمة مع الهلال الأسبوع القادم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابو احمد[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 28 دقيقة
مرابط كان يجب ان يطرد ، للاسف هناك إستمرار لمجاملة النصر تحكيميا وكأن لاعبيه عندهم حصانه مهما عملوا .
ابو احمد[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 28 دقيقة
مرابط كان يجب ان يطرد ، للاسف هناك إستمرار لمجاملة النصر تحكيميا وكأن لاعبيه عندهم حصانه مهما عملوا .