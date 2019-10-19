تعليق طريف لـ تركي آل الشيخ على مٌفحط انقلبت سيارته

علي القحطاني(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على فيديو يُظهر مواطنًا يستعرض مركبته المعدلة في شوارع رابغ.

وقال تركي آل الشيخ تعليقًا على الفيديو: لو نجحت كنا وجّهنا لك دعوة في موسم الرياض ” .

وكانت انتشر مقطع يرصد قائد مركبة معدلة معه شخص آخر يقوم بالتفحيط في المنتزه الذي تصادف فيه وجود أطفال ومواطنين ، لتنقلب المركبة فجأة ثم خرج منها قائدها .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو مطالبين بمحاسبة الشابين .