تعليق طريف لـ تركي آل الشيخ على مٌفحط انقلبت سيارته
علق المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على فيديو يُظهر مواطنًا يستعرض مركبته المعدلة في شوارع رابغ.
وقال تركي آل الشيخ تعليقًا على الفيديو: لو نجحت كنا وجّهنا لك دعوة في موسم الرياض ” .
وكانت انتشر مقطع يرصد قائد مركبة معدلة معه شخص آخر يقوم بالتفحيط في المنتزه الذي تصادف فيه وجود أطفال ومواطنين ، لتنقلب المركبة فجأة ثم خرج منها قائدها .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو مطالبين بمحاسبة الشابين .
ابو حرب[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 49 دقيقة
احسن الى انقلب لحا له قبل مايروح الرياض ويجيب العيد