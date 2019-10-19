إعدام رجل قتل خطيبته دون قصد بعد معاشرتها جنسيًا

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالإعدام على متهم بقتل خطيبته؛ حيث أحالة أوراقه إلى المفتي، وذلك للتصديق على حكم الإعدام الصادر بحقه.

وفي التفاصيل كانت سيدة تدعى ” ع. أ. غ “ 53 عامًا ربة منزل، أبلغت الشرطة عن غياب ابنتها ” ر. م. ع “ 19 عامًا، ولم تشتبه في غيابها جنائيًا.

وتبين من التحقيقات وجود اتصال هاتفي بين المتغيبة و “ م. ش. ع “ ميكانيكي سيارات، وهو كان خطيب المجني عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وباصطحابه لمنزله عثر على الجثة؛ حيث اعترف المتهم بمعاشرته لها معاشرة الأزواج وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فقام بالضغط على فمها ورقبتها بسبب صراخها حتى لا يسمع الجيران دوي صوتها حتى فارقت الحياة.