جماهير النصر ترمي العلب الفارغة اتجاه حارس الرائد

نواف السالم(صدى):

قامت جماهير فريق النصر برمي العلب الفارغة اتجاه حارس الرائد عز الدين دوخة وهو في طريقه لغرفة الملابس عقب نهاية المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن عزالدين دوخه، أثار أزمة كبيرة عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر، حيث دخل دوخة في مشادة مع لاعبي النصر عقب نهاية المباراة، اعتراضًا على عدم طرد نورالدين أمرابط. والذي دخل بقوة مع الحارس، واكتفى الحكم بإنذاره.

وفاز النصر على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين حيث ارتفع رصيد النصر لـ 11 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة، في حين توقف رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.