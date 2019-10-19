توجيه هام من تعليم مكة بشأن بحث لقياس الوعي بالعنف الأسري

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير تعليم مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزائدي، توجيهًا إلى قائدي وقائدات جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بمكة المكرمة.

وجه ” الزائدي ” بضرورة تسهيل عمل فريق بحثي من وزارة العمل؛ لقياس نسبة الوعي بنظام العنف الأسري لدى الطلاب والطالبات.

وقال نص التوجيه: إشارة إلى خطاب مدير عام مركز بحوث سياسات التعليم، بشأن قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إحدى الشركات بدراسة استطلاعية ميدانية؛ لقياس نسبة الوعي بنظام العنف الأسري في جميع مناطق المملكة، وحيث إن الدراسة يتطلب تطبيقها من عمر 14 – 9 سنة.

وأكد ” الزائدي ” ، على أهمية أخذ الموافقة الخطية من أولياء أمور الطلاب والطالبات، والسماح لفريق البحث بالقيام بالدراسة على الطلاب.