الشباب يقتنص فوزًا ثمينًا أمام الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

انتصر فريق الشباب على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح سيباستياو دي فريناس الأهداف للشباب في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، وتعادل الاتفاق في الدقيقة 71 عن طريق سيدريك بامبيري، وتقدم للشباب كريستيان جوانكا في الدقيقة 74، من ركلة حرة مباشرة .

وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.