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الرئيس اللبناني يٌبشر بحلول مطمئنة والشعب يتمسك بإسقاط الحكومة

الرئيس اللبناني يٌبشر بحلول مطمئنة والشعب يتمسك بإسقاط الحكومة
بيروت(صدى):

صرح الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم السبت، بأنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة اللبنانية الراهنة.

وحرص ” عون ” على استقبال وفدا من المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا أمس الجمعة.

وقال لهم : اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف أعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة إجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه”، وفقا لقناة ” إل بي سي ” اللبنانية.

وعلى جانب أخر أصدرت مجموعات منظمة للاحتجاجات في لبنان بيانًا تطالب فيه بإسقاط حكومة الضرائب والمحاصصة الطائفية وفقُا لوصفهم.

وأضافت في بيانها الصادر منذ قليل: مستمرون في الإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب.

واستكملت: نطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.


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