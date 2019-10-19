بعد فوز النصر.. صالح المرشود: « حسبنا الله ونعم الوكيل »
أعرب عضو مجلس إدارة نادي الرائد صالح المرشود، اليوم السبت، عن استيائه من الظلم الذي يتعرض له فريقه؛ حسبما ذكر.
وقال ” المرشود ” عقب انتهاء مباراة النصر والرائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها ونقولها مراراً وتكراراً لماذا يظلم الرائد؟ .
واعترض لاعبي الرائد على تجاهل الحكم لطرد لاعب النصر أمرابط بعد تدخله القوي مع حارس مرمى الرائد، في المباراة التي انتهت بفوز الأصفر بهدفين نظيفين.
زائر[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 45 دقيقة
عند الحكم تعليمات من لجنة الحكام بعدم استخدام الكرت الأحمر أو الطرد للفريق النصراوي !!!