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بعد فوز النصر.. صالح المرشود: « حسبنا الله ونعم الوكيل »

بعد فوز النصر.. صالح المرشود: « حسبنا الله ونعم الوكيل »
ماجد محمد(صدى):

أعرب عضو مجلس إدارة نادي الرائد صالح المرشود، اليوم السبت، عن استيائه من الظلم الذي يتعرض له فريقه؛ حسبما ذكر.

وقال ” المرشود ” عقب انتهاء مباراة النصر والرائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها ونقولها مراراً وتكراراً لماذا يظلم الرائد؟ .

واعترض لاعبي الرائد على تجاهل الحكم لطرد لاعب النصر أمرابط بعد تدخله القوي مع حارس مرمى الرائد، في المباراة التي انتهت بفوز الأصفر بهدفين نظيفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 45 دقيقة

عند الحكم تعليمات من لجنة الحكام بعدم استخدام الكرت الأحمر أو الطرد للفريق النصراوي !!!

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