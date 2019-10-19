مجمع ارادة للصحة النفسية يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

سعيد العجل (صدى):

تحت رعاية سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي، نظم مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج فعالية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2019م وذلك يوم السبت الموافق 20 / 02 / 1441 هـ تحت شعار ” تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار ” بهدف الوصول إلى تماسك النسيج الاجتماعي واستقراره وتنشئة أجيال معافاة ومتمكنة وفاعلة اجتماعياً وأكاديميا.

وتأتي هذه الحملة في إطار إذكاء الوعي المجتمعي وتوازنه الذاتي في مواجهة التغيرات الخارجية وصولًا إلى التكيف مع ظروفها الذاتية والخارجية والتمتع باللياقة التكيفية اللازمة للتعايش مع متطلبات عصر التسارع الذي نعيشه وتحصينه ضد الأخطار المتكاثره، إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أن بالإمكان منع الانتحار وذلك عبر توحيد الجهود ومشاركة الجميع في هذه المهمّة: الأسرة، والمدرسة والعمل والدولة والمجتمع .

وتضمنت الحملة العديد من الأنشطة المتنوعة في سبيل تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، والتغيير باتجاه التفاعل الإيجابي ضمن منظومة المجتمع، وذلك من خلال مواد توعوية تضم العديد من الظواهر السلوكية السلبية وكيفية مواجهتها، حيث شارك في الفعالية عدد من الأطباء المختصين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وشملت ( 6 ) أركان كعيادات متخصصه لتعزيز النضج النفسي والنماء المجتمعي.

من جهته، أكد مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د. ممدوح بن صالح الهادي، إن مجمع الأمل ملتزم دائمًا بالعمل على رفع مستوى النضج النفسي والشخصي والتمكين الثقافي لمختلف الشرائح الاجتماعية للوصول إلى مجتمع أكثر نضجاً وارتقاءً وفاعلية .