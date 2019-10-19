بالفيديو.. حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه لتسيير حاجته
أوضح الشيخ صالح المغامسي ، حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه ، يأخذ منها لتسيير حاجته ويسددها بعد وصول راتبه
وقال مُتصل في سؤاله للشيخ المغامسي ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، لدي ميزانية عهده تقدر مثلاً بـ 10 أو 15 ألف ريال ، وعندما أحتاج آخد من هذا المبلغ ثم أسدده عندما أقبض راتبي ، فهل هذا يجوز ؟ ” .
وأجابه الشيخ المغامسي قائلاً ، إذا كنت مطالب بسداده في وقت معين فيجوز لك أن تستخدمه وقت تحتاجه مع رده في اي وقت طٌلب منك ، لكن إذا وقع منك أن طٌلب منك هذا البلغ وظللت تؤجل في الأمر ولم ترده في ميعاده ما يٌسفر عن تعطيل العمل ، هذا غير مستباح .
مسؤول حكومي تحت يديه أموال يأخذ منها لتسيير حاجته ويسددها بعد وصول راتبه.. فهل يجوز له؟..
شاهدوا رد الشيخ صالح المغامسي#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/dUmuoKWaET
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 19, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84984 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
ابو كم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
منافق.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 8 دقائق
هى هى هى