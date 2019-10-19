بالفيديو.. حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه لتسيير حاجته

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي ، حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه ، يأخذ منها لتسيير حاجته ويسددها بعد وصول راتبه

وقال مُتصل في سؤاله للشيخ المغامسي ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، لدي ميزانية عهده تقدر مثلاً بـ 10 أو 15 ألف ريال ، وعندما أحتاج آخد من هذا المبلغ ثم أسدده عندما أقبض راتبي ، فهل هذا يجوز ؟ ” .

وأجابه الشيخ المغامسي قائلاً ، إذا كنت مطالب بسداده في وقت معين فيجوز لك أن تستخدمه وقت تحتاجه مع رده في اي وقت طٌلب منك ، لكن إذا وقع منك أن طٌلب منك هذا البلغ وظللت تؤجل في الأمر ولم ترده في ميعاده ما يٌسفر عن تعطيل العمل ، هذا غير مستباح .