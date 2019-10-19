  • السبت 19

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه لتسيير حاجته

بالفيديو.. حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه لتسيير حاجته

بالفيديو.. حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه لتسيير حاجته
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي ، حكم استخدام مسؤول حكومي أموالاً تحت يديه ، يأخذ منها لتسيير حاجته ويسددها بعد وصول راتبه

وقال مُتصل في سؤاله للشيخ المغامسي ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، لدي ميزانية عهده تقدر مثلاً بـ 10 أو 15 ألف ريال ، وعندما أحتاج آخد من هذا المبلغ ثم أسدده عندما أقبض راتبي ، فهل هذا يجوز ؟ ” .

وأجابه الشيخ المغامسي قائلاً ، إذا كنت مطالب بسداده في وقت معين فيجوز لك أن تستخدمه وقت تحتاجه مع رده في اي وقت طٌلب منك ، لكن إذا وقع منك أن طٌلب منك هذا البلغ وظللت تؤجل في الأمر ولم ترده في ميعاده ما يٌسفر عن تعطيل العمل ، هذا غير مستباح .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84984 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة

منافق.

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 8 دقائق

هى هى هى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *