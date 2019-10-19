دراسة جديدة تحذر : 95% من أغذية الأطفال مسمومة

أميرة خالد(صدى):

توصلت إليها دراسة أعدتها منظمة “صحة الأطفال الأفضل في المستقبل HBBF” برئاسة مديرة الأبحاث جاين هوليهان ، أن الشركات المتخصصة في إنتاج أطعمة الأطفال، تحوي عناصر سامّة في مكونات 95% منها ” الرصاص والزرنيخ “.

واختبر الباحثون 168 نوع من أغذية الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية ووجدوا أن 95% من أغذية الأطفال المُختبرة تحتوي على معدن واحد من هذه المعادن السامة أو أكثر ، و94 % من تلك الأطعمة احتوت على الرصاص، و 75% احتوت على الكادميوم ، و73% بها زرنيخ، و32% موجود بها زئبق.

وأكدّ التقرير، أن من بين الأطعمة التي تشكل أكبر خطر من التعرض للمعادن الثقيلة، الأطعمة التي تعتمد على الأرز والجزر والبطاطا الحلوة، وعصائر الفاكهة مٌشيرين إلى أنه حتى الكمّيات الضئيلة من السموم الموجودة في هذا الطعام، يمكن أن تُغيّر من الدماغ النامي، وتؤدي إلى تآكل معدل ذكاء الطفل.

كما أظهرت النتائج أن واحداً من كل 4 أطعمة أطفال تم اختبارها، احتوت على جميع المعادن الأربعة، وأن 9 فقط من 168 نوع طعام لم يحتوي على معادن سامة.

ومن بين الأطعمة الأكثر سمّية للأطفال الرضّع، هي وجبات خفيفة من الأرز، وحبوب أرز للرضّع، وبسكويت التسنين ، وجاء في التقرير أن أغذية الأطفال هذه لا تحتوي فقط على الزرنيخ غير العضوي السام، وإنما أيضاً تحتوي على ملوّثات بجميع المعادن الـ 4 السامة.