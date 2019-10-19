« ويكبيديا » يُعاند عمرو دياب ويعتبر دينا الشربيني زوجته الثالثة

القاهرة(صدى):

في مشهد مثير للسخرية والكوميديا في الوقت ذاته، اعتبر موقع ويكبيديا ” الموسوعة الحرة ” دينا الشربيني زوجة لعمرو دياب على الرغم من رفض الأخير الاعتراف بذلك حتى الأن.

وبدأ الهضبة في الظهور بشكل متكرر مع دينا الشربيني في مناسبات رسمية ، وهو ما جعل الجمهور في حيرة عن سبب عدم إعلانه لزواجهما حتى الان.

العلاقة التي تجمع بين دياب والشربيني لم تتوقف عند حدّ تواجدهما معًا في الحفلات أو المناسبات العامة والاحتفال بأعياد الميلاد، إنما وصلت إلى حد استضافتهما لبعض الفنانين مثل رجاء الجداوي في منزل خاص بهما.

وأضاف موقع ” ويكيبيديا ” الموسوعة الحرة، اسم دينا الشربيني ضمن زوجات عمرو دياب، في المرتبة الثالثة بعد شيرين رضا وزينة عاشور.