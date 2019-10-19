بالفيديو.. باكستانيون يدهشون الحضور في موسم الرياض بـ « وصلة رقص »

علي القحطاني(صدى):

انتشر فيديو يرصد مجموعة شباب يحملون الجنسية الباكستانية خلال تواجدهم في موسم الرياض ومشاركتهم في الاحتفالات بالرقص على طريقتهم الخاصة التي تميزهم.

ووثق الفيديو المتداول تفاعل الشبان مع احتفالات موسم الرياض التي شارك فيها عدد كبير من الفنانين والمواطن.

يأتي هذا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه برعاية تركي آل الشيخ، والذي بدأ في الحادي عشر من أكتوبر الجاري والمستمر حتى 15 ديسمبر من هذا العام.