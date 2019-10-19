رئيس الزمالك: لن ألعب في قطر وردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الأفريقي

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، عن رفضه نهائياً خوض فريقه مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “ لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة ” .

وأضاف: “ قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية، لأنها أقيمت في قطر ” .

وتابع مرتضى: “ إذا أراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلاً بالمشاكل، لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة، مضيفا ” “ ستكون ردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الأفريقي ” .