رئيس الزمالك: لن ألعب في قطر وردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الأفريقي
أعلن رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، عن رفضه نهائياً خوض فريقه مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.
وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “ لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة ” .
وأضاف: “ قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية، لأنها أقيمت في قطر ” .
وتابع مرتضى: “ إذا أراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلاً بالمشاكل، لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة، مضيفا ” “ ستكون ردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الأفريقي ” .
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