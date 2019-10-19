برشلونة ينتزع صدارة الليجا من الريال مؤقتًا بفوز ثمين على إيبار

ماجد محمد(صدى):

تقدم برشلونة خطوة جديدة باتجاه صدارة الدوري الإسباني؛ حيث انتزع الصدارة مؤقتًا من غريمة الريال بعد فوز ثمين بثلاثية نظيفة على إيبار.في إطار منافسات الجولة التاسعة من المسابقة على الملعب البلدي إبوروا، اليوم السبت.

وبهذا الفوز رفع البرسا رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وبالطبع يمكن للريال أن يعود إلى الصدارة حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد إيبار عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي آخر 11 مباراة بين الفريقين حقق برشلونة الفوز 10 مرات، في حين حكم التعادل النتيجة مرة واحدة، حيث انتهت بالتعادل 2/2.