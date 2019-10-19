شاهد.. فهرية أفجان ترد بطريقتها الخاصة على أنباء وفاة بوراك

أميرة خالد(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء وفاة بوراك أوزجيفيت، وهو النجم التركي الأكثر شعبية في الوطن العربي.

واضطرت زوجة بوراك، وهي الفنان فهرية أفجان إلى الردّ على تلك الشائعات بطريقتها الخاصة عندما نشرت صورة خاصة جمعتها به، خلال وجودهما في موقع تصوير المسلسل الجديد.

وحتى الأن لم يتم الوصول إلى أسباب انتشار هذه الشائعة التي صدّقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد البعض أنها شائعة متعمدة؛ لتسليط الضوء عليه حتى يتم الترويج لمسلسله الجديد بسهولة.