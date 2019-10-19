فيصل الفجر يكشف تفاصيل جديدة في أزمة حمدالله

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب منتخب المغرب فيصل الفجر عن تفاصيل جديدة لخلافه من نجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله.

وقال الفجر عن ضربة الجزاء التي أشعلت الأزمة فيما بينهما خلال مباراة المغرب ونظيره الغامبي إنه تم تكليفه من المدرب بأن يلعب ضربات الجزاء.

وأضاف: لهذا السبب اتهت صوب حمد الله لإخباره بان المدرب كلفني بالتسديد.

وعن مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: كانت تحية عادية ولا علاقة بمغادرة عبد الرزاق حمد الله الذي غادر المنتخب الوطني صباح اليوم الذي أعقب المباراة.