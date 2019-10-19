رسميًا.. رابطة الليجا تعترض على موعد الكلاسيكو الجديد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، أن رابطة الليجا الإسبانية اعترضت رسمياً على الموعد المقترح لإقامة الكلاسيكو، والمقرر له يوم 18 ديسمبر القادم.

وذكرت التقارير إن رابطة الليجا طالبت المسؤولين في الكرة الإسبانية بلعب الكلاسيكو يوم 4 ديسمبر، لحماية المصالح الاقتصادية للفرق الأخرى نظراً لوجود مباريات بكأس الملك يوم 18 من نفس الشهر.

وكان قد اتفق الثنائي برشلونة وريال مدريد على لعب مباراة الكلاسيكو منتصف شهر ديسمبر، حتى يستطيع لاعبو الفريقين الدخول إلى اللقاء في أفضل حالة بدنية وفنية.