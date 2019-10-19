الجوكر وسلفادور دالي يشاركان في انتفاضة لبنان

بيروت(صدى):

كما هو متوقع تخللت مشاهد رائعة التظاهرات اللبنانية التي اندلعت خلال الأيام الماضية احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية .

وعلى مدار الأيام الماضية وحتى اليوم تم التقاط صورًا تعكس أجواء رائعة في شوارع لبنان بين الشعب الغاضب.

وتقمص البعض شخصيات من الأفلام والمسلسلات، وكان أبرزها الجوكر؛ الذي يشتهر بأنه رمز الثورة على الفساد، خصوصًا بعد عرض الفيلم مؤخرًا.

وتلوّنت وجوه بعض المحتجّين كوجه ” المهرّج ” والبعض قال إن السبب ” مدينتنا خربانة مثل مدينته ” .

وكان للمسلسل الإسباني الشهير ” بيت الورق ” (La Casa De Papel) نصيب؛ إذ رفعت لافتات تيمّنًا بأسماء شخصيّات المسلسل الثائر ضد سلطة المصارف والقائم على عمليّة سطو دار سك العملة.

وانتشر قناع شخصيّات المسلسل (سلفادور دالي) بين عدد من المتظاهرين وزيّهم الأحمر؛ حيث أنه من المعروف أن قناع ” سلفادور دالي ” والبزّات الحمراء كانا رمزًا لقضية المقاومة ومناهضة الفاشية المتضمنة في المسلسل.