تركيا تهدد بإلغاء هُدنتها الكاذبة في شمال سوريا

نايف السالم(صدى):

صرح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان السبت، بأنّ بلاده ستسحق رؤوس المسلّحين الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب شديد اللهجة : إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين“.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات التركية في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم، إذا لم يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل.

واتفقت تركيا وواشنطن الخميس، على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من ”المنطقة الآمنة“ في شمال شرق سوريا، إلا أن تركيا واصلت القصف رغم الهدنة.