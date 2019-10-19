قانوني يكشف تفاصيل جديدة في قضية النصر مع الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

كشف المحامي والقانوني فهد بارباع ، في تصريحات إعلامية ، عن تفاصيل جديدة بخصوص قضية النصر والفيصلي حول وجود مستحقات مالية واجبة على النصر لصالح الفيصلي، بعد انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام للعالمي .

وقال المحامي القانوني ، “لا يصلح أن يكون الاتفاق بين الناديين على دفع سبعة ملايين ريال في مدة معينة، ثم يزيد المبلغ المالي بعدها بفترة فتُصبح عشرة ملايين، هذا لا يجوز ، هناك دين على النصر فقط وهو الـ7 ملايين، ولكن وجود زيادة أو فائدة لا تتوافق بالطبع”.

هذا وكان نادي الفيصلي قد قرر في وقت سابق التقدم بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي لمطالبة نادي النصر بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات صفقتي سلطان الغنام وحمد آل منصور بصورة متأخرة.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، واتفق الناديان على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وقالت تقارير محلية إن مركز التحكيم الرياضي السعودي أيد قرار غرفة فض المنازعات بإلزام العالمي بدفع قيمة الصفقتين لنادي الفيصلي دون دفع قيمة الشرط الجزائي.