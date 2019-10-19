تضارب كبير في أسعار تداول النحاس

نايف السالم(صدى):

الكثير من الأحداث الراهنة عصفت بأسعار المعدن الأحمر في أسواق تداول السلع، لاسيما تداول العقود مقابل الفروقات للسلع، وبالأخص المعادن، على مستوى العالم، فما بين صعود وهبوط، وسحابة كثيفة من حالة عدم التأكد تظلل الأسواق العالمية، وأبرز الأحداث التي أثرت بشكل مباشر على تذبذب سعر المعدن الأحمر هي إضراب عمال منجم النحاس في تشيلي، واكتشاف أكبر منجم للنحاس في بيرو، العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، , بالإضافة إلى ارتفاع طلب الصين على خام النحاس في ظل الانخفاض الشديد لمخزون النحاس في مستودعات الجمارك الصينية.

تراجعت عقود النحاس الآجلة في أسواق تداول السلع في منتصف الأسبوع بعد أن قيام عمال أحد أكبر مناجم النحاس في العالم في شمال تشيلي بتنظيم إضراب عن العمل، أدى إلى توقف الإنتاج، وترجع أصداء هذا الإضراب إلى عام 2017، حيث تتمحور مطالب العمال حول مساواة أجورهم بأجور العمال الجدد الذين التحقوا بالعمل مؤخراً، بحيث لا تقتصر هذه المساواة على المكافآت والحواز فقط.

كما تأثرت الأسعار أيضًا بالتقارير التي تفيد بأن مشروع التعدين الجديد في بيرو قد ينتج النحاس لمدة 100 عام. لكن البيانات الجديدة التي تبرز واردات الصين او طلبها المتزايد على النحاس في سبتمبر ساعدت في الحد من الأضرار.

أعلنت Antofagasta Minerals، أحد أكبر منتجي النحاس في العالم، أنها توصلت إلى اتفاق عمل جديد مع النقابة التي تضم عمال منجمها الرئيسي في لوس بالمبريس. سيشهد الاتفاق حصول العمال على زيادة الأجور والمكافآت وحوافز القروض. يذكر أن ذلك قد ساعد الأسعار بعض الشيء في التغلب على العاصفة الاقتصادية على أثر الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بمستويات الطلب.

من ناحية أخرى، تقوم شركة Anglo American، وهي شركة تعدين بريطانية مقرها في جنوب إفريقيا وإنجلترا، باستثمار 5 مليارات دولار في مشروع نحاس في بيرو. وصف توم ماكولي، رئيس شركة Anglo American في بيرو، خلال عرض تقديمي للشركة، هذا المنجم بأنه أحد الأصول المعدة للأجيال القادمة، إذ أنه من المتوقع أن يسمح المنجم بإنتاج المعدن الصناعي لمدة 100 عام. في الوقت الحالي، لم يتم تحديد الاحتياطيات رسميًا إلا على عمق 400 متر، ولكن عينات الحفر تشير إلى أنه قد يتجاوز 1000 متر في العمق.

على صعيد آخر، ووفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفعت واردات الصين من النحاس إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، حيث بلغت نسبة الزيادة 10.15 ٪ في شهر سبتمبر. فقد أشارت البيانات إلى أن واردات الصين من النحاس غير المطلي بلغت 445،000 طن في الشهر الماضي، مرتفعة من 404،000 طن في أغسطس. لكن هذا المعدل أقل من مثيله عن نفس الفترة من العام الماضي.

تبرز البيانات الإضافية للإدارة العامة للجمارك الصينية أن مخزون النحاس في المستودعات المركزية قد انخفض إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات حيث توقفت عند 295،500 طن، ويشير هذا إلى وجود سوق أكثر إحكامًا وسط القيود المفروضة على واردات الخردة.

وفي ظل توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن معنويات المستثمرين وتوقعاتهم تؤثر على المعدن الأحمر في أسواق تداول السلع، وبالتبعية، أسواق تداول العقود مقابل الفروقات، وذلك أساسًا خشية عدم تمكن بكين وواشنطن من اجتياز المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الشاملة. أدلى الجانبان بالفعل بتعليقات مقلقة من التجار: تريد الصين إجراء جولة أخرى من المفاوضات لتوضيح المرحلة الأولى، ويقول البيت الأبيض إنه سيرفع الرسوم الجمركية في ديسمبر إذا لم يتم التوقيع على أي شيء.

وعند إلقاء نظرة عامة على أسعار التداول في أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت عقود الذهب الآجلة لديسمبر / كانون الأول 8.80 دولار، أو 0.59 ٪، إلى 1،492.30 دولار للأوقية. ارتفعت عقود الفضة الآجلة لشهر نوفمبر بنسبة 0.015 دولار، أو 0.08 ٪، إلى 17.40 دولار للأوقية. وفي شهر نوفمبر، قفزت العقود الآجلة لمعدن البلاتين لشهر نوفمبر 1.40 دولار، أو 0.16 ٪، إلى 890.60 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم في نوفمبر 35.80 دولار، أو 2.11 ٪، إلى 1732.40 دولار للأوقية.