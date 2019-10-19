فيديو مرعب لدمية « شيطانية » تتحرك أثناء الليل

لندن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مرعب لدمية وهي تتحرك في أثناء الليل بعد فتح باب الصندوق الزجاجي الذي كانت داخله بشكل تلقائي.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، إنه حصل مايكل ديماوند على الدمية من أحد السجناء في معسكر نازي، محذرا في وقت سابق من أنّ الدمية تفعل تلك الحركات عادة.

ومن أجل ما تفعله تلك الدمية، احتفظ صاحبها بها في الصندوق الزجاجي ، وبسبب تلك الحركات التي شوهدت، يعتقد العديد أن الدمية مسكونة بروح شيطانية.