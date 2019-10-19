استضافة دينا الشربيني والهضبة لرجاء الجداوي تشعل جدلا

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية رجاء الجدوي الجدل خلال الساعات الماضية بكتابتها لتعليق وحذفه عن حسن ضيافة كلٍ من عمرو دياب ودينا الشربيني.

ولم يرحم الجمهور رجاء الجدوي من التعليقات حول حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؛ حيث أن الثنائي لم يعلنا حتى الأن عن علاقتهما.

وكانت الجداوي نشرت عبر حسابها على إنستجرام مجموعةً من الصور إلى جانب دياب والشربيني وعلقت عليها قائلةً: ” مرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة.. بحبكم أوي ياولاد.. ربنا يحفظكم ” .

وظن العديد من المتابعين بأنَّ الصور تمَّ التقاطها في بيت الزوجية الخاص بهما.

وانهالت التعليقات لتسأل عن حقيقة الزواج بين الثنائي الأكثر إثارة للجدل في الوسط الفني، كما طلب البعض توضيحًا حول مكان التقاط الصور.

والحقيقة هي أن الصور التقطت أثناء تواجدهما في احتفالية جوائز منتدى صناعة الترفيه 2019، التي أقيمت ضمن فعاليات افتتاح موسم .