تعرف على الاختلافات بين الذهب والأسهم

نايف السالم(صدى):

إذا كنت تملك أسهم في شركة، فأنت تمتلك جزءًا صغيرًا من تلك الشركة. يمكن تقسيم ملكية الشركة إلى مئات الملايين من القطع الصغيرة أو الأسهم. عندما تمتلك بعض هذه الأسهم، فأنت تمتلك شريحة صغيرة من تلك الشركة.

يعتمد سعر أسهم الشركة على العديد من العوامل، والتي تمثل الأرباح المستقبلية العامل الرئيسي فيها. يمكنك أيضًا الحصول على مدفوعات نقدية من الشركة من وقت لآخر إذا كان لديها أموال إضافية لتقدمها إلى المساهمين.

اما بالنسبة للذهب يمكنك امتلاكه مباشرة إذا قمت بشراء سبائك ذهبية أو عملات معدنية حقيقية، من خلال ورقة مالية تمثل المقتنيات الفعلية من الذهب المخزن في قبو، أو من خلال ورقة مالية مرتبطة بسعر الذهب.

يُعرف الذهب بأنه ” أصل ثابت ” ، لأنه إذا اخترت الورقة المالية المناسبة، فستمتلك بالفعل قطعًا كبيرة من الذهب المخزنة في قبو في مكان ما.

تمثل حصة الأسهم القطعة التي تمتلكها من الشركة. نظرًا لأن معظم الشركات تصدر ملايين وملايين، أو حتى مليارات الأسهم، فإن المستثمرين الأفراد يمتلكون فقط أصغر جزء من الشركة.

سوف يرتفع سعر السهم وينخفض ​​بناءً على سلوك المساهمين الآخرين، ورغبتهم من لحظة إلى أخرى في بيع أسهمهم في الشركة، أو شرائها. تاريخيا، يعتبر النمو المستقبلي لأرباح الشركة هو السبب الرئيسي الذي يستخدمه المستثمرون لتحفيز الشراء أو البيع.

ما هي الاختلافات بين الذهب والأسهم؟

تعد مقارنة الاستثمار بالذهب مقابل الأسهم طريقة رائعة لإظهار الاختلافات بين فئتين مختلفتين للغاية من الأصول. كلاهما يمثلان الملكية في شيء ما، لكن هذه الأشياء مختلفة تمامًا من حيث نوع القيمة التي تمثلها.

إذا كنت تملك أسهم، فأنت تمتلك قطعة صغيرة من الشركة. والفائدة الرئيسية هي أن قيمة تلك الشركة ستكون مرتبطة بنمو الأرباح المتوقعة للشركة من سنة إلى أخرى وعلى المدى الطويل.

وبالتالي، ستنعكس قيمة الشركة بزيادة سعر السهم على المدى الطويل. توقعاتنا طويلة الأجل لقيمة شركة قوية هي أنها ستزيد في القيمة. من المرجح أن تدفع أرباح الأسهم للمستثمرين على طول الطريق.

الذهب مختلف جدا. لا يوجد أي توقع بأن تزداد قيمة الذهب بمرور الوقت، إلا أنه سيحتفظ بنوع من القيمة.

ذلك لأن الذهب ليس أصلًا يعود بأي شيء لمالكه. إنه مجرد مخزن. الذهب لا ” ينمو ” كما تفعل الشركة. لا يكسب أي شيء. إنه لا يدفع أرباحًا. يتم تحديد قيمته تماما حسب العرض والطلب.

بلغت قيمة الذهب 20 دولارًا للأوقية في عام 1792. واليوم يبلغ سعرها حوالي 1236 دولارًا. قد يبدو هذا رائعًا، لكن معظم هذه المكاسب قد تحققت منذ عام 2006.

الذهب استثمار متقلب

لذا فإن الذهب هو أحد الأصول المادية التي نرتديها كمجوهرات أو نمتلكها على شكل عملات معدنية وقضبان، مع تحرك السعر بناءاً على عوامل العرض والطلب. ولكن للحصول على فكرة عما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الأصول الأخرى، تحتاج إلى إلقاء نظرة على بعض الإحصاءات، مثل الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هو الدرجة التي يختلف بها سعر شيء ما عن متوسطه خلال فترة زمنية محددة، حيث تشير الأرقام الأقل إلى انخفاض تقلبات الأسعار.

على مدار فترة الخمس سنوات الماضية وحتى 31 مارس 2018، كان الانحراف المعياري للذهب 16. العائد السنوي على تلك الفترة كان خسارة حوالي 4٪. عند الجمع بين هذين الرقمين، هناك احتمال معقول بأن يوفر الذهب ربحًا بين 12٪ وخسارة 20٪ في أي فترة معينة. هذنطاق كبير جدًا ينخفض بشكل قوي في المنطقة السلبية. وبالمقارنة، فإن الانحراف المعياري لمؤشر.

S&P 500 خلال نفس الفترة كان أقل بقليل من 10 مع متوسط ​​عائد سنوي يبلغ حوالي 13٪، مما يشير إلى أن النطاق المتوقع كان بين ربح قدره 23٪ وربح بنسبة 3٪. أيهما يبدو أكثر أمانًا بالنسبة لك؟

لكي نكون منصفين، يختلف الانحراف المعياري والعائد السنوي بمرور الوقت. علاوة على ذلك، تخترق الاستثمارات في بعض الأحيان إلى خارج هذه النطاقات الإحصائية. ومع ذلك، فقد كان الانحراف المعياري للذهب أعلى من مؤشر S&P 500 خلال فترات السنوات الثلاث والخمس والعشرة. مستوى التقلب العالي للذهب هو المعيار وليس الاستثناء.

الذهب محفوف بالمخاطر، وهذا ليس بالأمر السيء

في الواقع، أن الذهب والأسهم لا يقومان بنفس الشيء في نفس الوقت. على سبيل المثال، عندما يكون أداء البورصة جيدًا، غالباً ما يتخلف الذهب عن الأسهم. وبما أن السوق لديه تاريخ طويل من التوجه نحو الأعلى بمرور الوقت، فإن من الواضح أن امتلاك الذهب كاستثمارك الوحيد هو أمر محفوف بالمخاطر. لكن التفاعل بين الأسهم والذهب هو حيث تكمن قيمة الذهب بالنسبة للمستثمرين – وذلك هو السبب بحسب مواقع المختصة بالاستثمار الذي يمكن أن يجعله استثمارًا آمنًا إذا استخدمته بشكل صحيح.

طريقة مهمة لدراسة العلاقة بين الأصول هي من خلال النظر في الارتباطات. على نحو فعال، كيف يتحرك استثماران بالنسبة لبعضهما البعض. على سبيل المثال، فإن الارتباط بين سوق الأسهم بأكمله وقطاع midcap فقط على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك هو 0.98 تقريبًا. هذا يعني أنهما يتحركان بشكل متطابق تقريباً، كما قد نتوقع منطقياً. ومع ذلك، يرتبط الذهب بسوق الأوراق المالية عند 0.04 خلال نفس الفترة. أي بشكل أساسي، الذهب يقوم بتحركه الخاص.

الأصل الملموس

الذهب هو أحد الأصول الاستثمارية الملموسة. إنه مادة حقيقية – مادة يمكنك رؤيتها ولمسها. الأسهم هي شهادات تنص على امتلاكك لجزء من الشركة، وعلى الرغم من أنها تمثل نسبة محددة من الشركة التي تصدر السهم، إلا أنه يصعب على بعض المستثمرين رؤية القيمة الفعلية للسهم. يمكن أن يصبح السهم عديم القيمة تمامًا إذا توقفت الشركة عن العمل؛ من المرجح أن يحتفظ الذهب ببعض القيمة؛ حيث أن له استخدامات أخرى بخلاف كونه وسيلة استثمار.

تدفق النقد

تنتج استثمارات الأسهم تدفقًا نقديًا، غالبًا من خلال الأرباح الموزعة وأيضًا من خلال مكاسب رأس المال. عند الاستثمار في الأسهم من خلال صندوق مشترك، قد يأتي دخل أرباح رأس المال إلى الصندوق دون بيع أسهم الصندوق. الذهب لا ينتج دخل إلى أن تقوم ببيعه. والأسوأ من ذلك، أن الذهب سوف يسحب التدفق النقدي منك، حيث يتعين عليك الدفع لشخص ما لتخزين الذهب وقد تضطر إلى دفع تأمين على الذهب لحمايته من السرقة.

الأعمال النشطة

تمثل الأسهم استثمارات في الشركات النشطة التي تقوم بابتكار وانتاج منتجات وخدمات جديدة كل يوم، وبالتالي بناء القيمة. تتكون الشركات من أشخاص مبدعين ينظرون إلى تحديات الأسواق إلى طرقٍ لحلها. لا يتألف نجاح أو فشل الشركة من المناخ الاقتصادي فقط، بل يعتمد أكثر من ذلك على كيفية استجابة الناس لهذا المناخ. لا يقوم الذهب كاستثمار بأي من هذه الأشياء. الذهب تفاعلي ولا يمكنه فعل أي شيء لتعزيز قيمته. وهو يعتمد فقط على القوى الخارجية في صنع أو فقدان القيمة.