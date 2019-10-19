  • السبت 19

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. المغامسي يوضح حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة

بالفيديو.. المغامسي يوضح حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة

بالفيديو.. المغامسي يوضح حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي ، إن الأناشيد الإسلامية لا حرج فيها خاصة للأطفال ، ولكن وقت الصلاة يجب أن يٌقفل المذياع أو الجهاز الذي يبث الأناشيد ، وبعد الصلاة تٌسمع هذه الأناشيد .

جاء ذلك في إجابته على سؤال إحدى المتصلات ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، حيث تساءلت عن ” ما هو حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة؟ ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *