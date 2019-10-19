بالفيديو.. المغامسي يوضح حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة
قال الشيخ صالح المغامسي ، إن الأناشيد الإسلامية لا حرج فيها خاصة للأطفال ، ولكن وقت الصلاة يجب أن يٌقفل المذياع أو الجهاز الذي يبث الأناشيد ، وبعد الصلاة تٌسمع هذه الأناشيد .
جاء ذلك في إجابته على سؤال إحدى المتصلات ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، حيث تساءلت عن ” ما هو حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة؟ ” .
ما هو حكم تشغيل الأناشيد الإسلامية للأطفال وقت الصلاة؟..
الشيخ صالح المغامسي يجيب#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/rVzl0Yzpca
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 19, 2019
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